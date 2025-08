Migranti Salvini attacca la sentenza UE | Vergognosa non ci arrendiamo ai clandestini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvini contro la Corte europea: “Decisione pericolosa e scandalosa”. “La sentenza della Corte di Giustizia europea contro l’Italia è vergognosa, scandalosa, imbarazzante e pericolosa”. Così si è espresso il vicepremier Matteo Salvini, intervenuto dalla sede di Confindustria Pesaro Urbino, commentando il pronunciamento dei giudici europei sul protocollo Italia-Albania relativo alla gestione dei migranti. Secondo Salvini, il verdetto limita la capacitĂ dello Stato italiano di controllare i confini e combattere i trafficanti di esseri umani. Il leader della Lega ha sottolineato che la sentenza rappresenta “l’ennesima dimostrazione di un’Europa che non funziona”, e ha aggiunto di essere preoccupato non solo come rappresentante del governo, ma soprattutto come cittadino italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Migranti, Salvini attacca la sentenza UE: “Vergognosa, non ci arrendiamo ai clandestini”

