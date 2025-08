Migranti | Renzi ' Meloni ha preso 800 mln degli italiani e li ha regalati a Edi Rama'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni sta continuando a spendere centinaia di milioni di euro per una cosa che non sta in piedi" ma solo per "far vedere agli italiani che ha risolto il problema dell'immigrazione. Ma così non lo risolve. Meloni sta solo facendo una operazione di immagine, ha preso 800 milioni degli italiani e li ha regalati a Edi Rama". Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. "Meloni gioca sulla paura, a lei non interessa risolvere il problema". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti: Renzi, 'Meloni ha preso 800 mln degli italiani e li ha regalati a Edi Rama'

In questa notizia si parla di: meloni - italiani - renzi - preso

Meloni: "Gli italiani guarderanno a Leone XIV come guida e punto di riferimento" | Mattarella: "Lascerà acceso un faro sui più deboli" - Il presidente della Repubblica e il premier italiani hanno inviato al nuovo messaggi di felicitazione per la salita al soglio pontificio

Giorgia Meloni al Papa: "Gli italiani guarderanno a lei come guida e punto di riferimento" - Il premier italiano ha inviato al nuovo Pontefice una lettera e si è felicitata anche con un post social

Difesa, Meloni a Conte: italiani sanno chi mente per tornaconto - Roma, 14 mag. (askanews) - "Penso che gli italiani siano molto più intelligenti di quanto a volte si ritiene e penso che sappiano riconoscere perfettamente chi si muove per tornaconto e chi si muove per convinzione, chi mente perché è comodo farlo e chi non mente anche quando può essere scomodo farlo.

#inonda Matteo Renzi a In Onda: "Penso tutto il male possibile di von der Leyen, ma Meloni non ha colto il punto: l'Italia ha bisogno della globalizzazione". Vai su Facebook

Fate finta di tornare con la macchina del tempo a dieci anni fa. E immaginate che la Casa Bianca di Obama imponga assurdi dazi del 15% all’Italia. Immaginate Giorgia Meloni all’opposizione. Immaginate gli urli. Gli insulti. Gli attacchi a Obama, agli americani, Vai su X

Migranti: Renzi, 'Meloni ha preso 800 mln degli italiani e li ha regalati a Edi Rama'; Renzi: «Meloni alza le tasse, gli italiani stanno sempre peggio»; Il piano Renzi-Franceschini per il voto. Un nuovo partito e una candidata anti Meloni.

Migranti: Renzi, 'Meloni ha preso 800 mln degli italiani e li ha regalati a Edi Rama' - "Giorgia Meloni sta continuando a spendere centinaia di milioni di euro per una cosa che non sta in piedi" ma solo per "far vedere agli italiani che ha risolto il problema d ... Da iltempo.it

Renzi non si trattiene: “I soldi sono solo su Instagram di Meloni” - Renzi attacca l’accordo sui dazi e la gestione di Meloni: «Salta tutto, imprese in crisi». newsmondo.it scrive