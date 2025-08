migranti per la corte di giustizia ue i giudici devono valutare i paesi sicuri

Con una sentenza che dà torto all’esecutivo italiano, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la definizione di « Paese di origine sicuro » adottata dai governi nazionali deve poter essere oggetto di controllo giurisdizionale. La pronuncia incide direttamente sui progetti italiani relativi ai centri allestiti in Albania, che da tempo attendono di ospitare migranti soccorsi in mare. Ma secondo quanto chiarito dalla Corte, non sarà possibile applicare procedure accelerate nei confronti di migranti provenienti da Stati inseriti unilateralmente dall’Italia nella lista dei Paesi sicuri, senza una valutazione concreta da parte dei tribunali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

