Roma, 1 ago. (Adnkronos) - ‚ÄúLa Corte di giustizia dell'Unione europea si √® pronunciata sulla definizione di paese sicuro che coinvolge i procedimenti di frontiera nei Cpr in Albania. Alla luce della sentenza della Corte, l'impianto della normativa italiana ridisegnato dal Governo con il Dl 1572024 si dimostra nella sostanza non pienamente in linea con il diritto Ue". Cos√¨ il capogruppo Pd nella commissione affari europei della Camera, Piero De Luca. "Anzitutto non pu√≤ essere qualificato come sicuro un Paese che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di tale designazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Migranti: P. De Luca, 'Corte Ue smonta modello Albania governo Meloni'

