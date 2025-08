Migranti | Meloni a Istanbul ' combattere trafficanti e sostenere Libia'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi a Istanbul dove ha avuto un incontro trilaterale con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an, e con il Primo ministro del Governo di UnitĂ nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba. Nel corso dell'incontro - riferisce una nota di Palazzo Chigi- i tre leader hanno discusso il rafforzamento della cooperazione per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori. Ricordando gli eccellenti risultati raggiunti in questo ambito con la Turchia, il presidente del Consiglio ha sottolineato l'opportunitĂ di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all'azione del Governo di UnitĂ nazionale libico in ambito migratorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti: Meloni a Istanbul, 'combattere trafficanti e sostenere Libia'

