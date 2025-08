Migranti | Magi ' Meloni attacca giudici perchè teme prossima sentenza'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - “Il governo finge di essere sorpreso per la sentenza della Corte di Giustizia e fa ripartire l'attacco scomposto a tutte le giurisdizioni nazionali e internazionali perché quello che teme davvero è che possa arrivare un'altra pronuncia sfavorevole dalla medesima Corte in risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Cassazione. E stavolta sarebbe davvero il colpo di grazia per il cpr albanese messo in piedi da Meloni in spregio del diritto”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “La Cassazione italiana infatti ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se la detenzione nel centro in Albania è compatibile con la direttiva rimpatri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti: Magi, 'Meloni attacca giudici perchè teme prossima sentenza'

In questa notizia si parla di: magi - meloni - teme - sentenza

Bagarre in Aula: l’On. Magi protesta con un “fantasma” contro Meloni durante il dibattito sulla polizia - Un siparietto surreale ha interrotto pochi minuti fa il dibattito in Parlamento dedicato alle riforme proposte sul comparto sicurezza e polizia, quando l’ Onorevole Federico Magi (Alleanza Progressista) ha fatto irruzione nell’Aula indossando un abito che replicava un classico costume da “fantasma”, completo di lenzuolo bianco e occhiali da sole.

Il Parlamento come un palco teatrale: Magi (Più Europa) entra in Aula travestito... da fantasma. E Meloni? Ride VIDEO - Riccardo Magi, di Più Europa, è entrato in Aula alla Camera vestito da fantasma mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari stava intervenendo in occasione del premier time della premier.

Meloni alla Camera, Magi vestito da fantasma in Aula: espulso - Riccardo Magi vestito da fantasma durante l’intervento di Meloni alla Camera. Il deputato e segretario di Più Europa si è presentato nell’aula di Montecitorio, durante il question time, travestito, indossando un lenzuolo con su scritto “referendum” per protestare contro il silenzio sulla questione referendaria.

Migranti, Palazzo Chigi contro la sentenza Ue. Le opposizioni: 'Macigno per Meloni'; Diciotti, Bonelli (Avs) e Magi (+Europa): “Paghi Salvini, Meloni e il governo refrattari a…; Ultimi sondaggi politici oggi martedì 11 marzo, cosa cambia da FdI e Lega a Pd e M5S dopo la sentenza Diciotti.

Migranti: Magi, 'Meloni attacca giudici perchè teme prossima sentenza' - “Il governo finge di essere sorpreso per la sentenza della Corte di Giustizia e fa ripartire l'attacco scomposto a tutte ... Si legge su iltempo.it

Migranti, Palazzo Chigi contro la sentenza Ue. Le opposizioni: "Macigno per Meloni" - Dall’opposizione, il primo a commentare è Nicola Fratoianni, dell’Alleanza verdi e sinistra: “ La sentenza è un vero e proprio macigno sulle velleità del governo Meloni e della destra italiana di ... tg.la7.it scrive