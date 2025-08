Migranti lo scontro tra diritti e propaganda

L'emergenza immigrazione, quella con la grancassa, è ormai un ricordo abbastanza lontano perché la sentenza della Corte europea sui cosiddetti Paesi sicuri suoni come l'eco di un'altra epoca,.

Dl Albania, scontro tra giudici: Roma sconfessa la Cassazione su trattenimento migranti a Gjader - Per la Corte di Appello la decisione della Corte “non prende in considerazione la direttiva europea sulle procedure d'asilo”: così rimanda in Italia un ghanese

Cassazione: dubbi su migranti in Albania. Ed è scontro anche sugli sgomberi. Confedilizia: “A disagio vittime, non occupanti” - Nuovo scontro fra la Cassazione e il governo Meloni. La Corte, dopo le criticità espresse sul decreto sicurezza, esprime "dubbi di costituzionalità ", attraverso l'ufficio del Massimario e del ruolo (lo stesso che aveva criticato il testo sulla sicurezza) al protocollo d'intesa siglato con l'Albania L'articolo Cassazione: dubbi su migranti in Albania.

È scontro tra governo e Corte Ue su migranti e Paesi sicuri: la sorpresa per la sentenza - Fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro dell'Unione europea non può designare come Paese di origine ''sicuro'' un Paese terzo che non soddisfi, per alcune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione.

E niente, Giorgia Meloni proprio non ce la fai! Non riesci a smetterla con la vuota propaganda e i tuoi falsi vittimismi. È più forte di te. È il tuo modo di far politica, è la tua maniera per provare a mantenere il consenso. Ma questo castello di artifici quanto durerà ? Vai su Facebook

Migranti: Ruotolo (Pd), 'governo confonde legalità con propaganda' - "Avevamo ragione noi e avevano torto loro: chi confonde legalità con propaganda, chi calpesta il diritto d'asilo per paura, chi costruisce muri invece di garantire diritti. Come scrive lanuovasardegna.it

Migranti: P. De Luca, 'sorprendente sorpresa Meloni, modello Albania solo propaganda' - La soluzione del modello Albania era in chiaro contrasto con l'impianto normativo Ue ed internazionale. Riporta lanuovasardegna.it