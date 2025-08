Migranti la Corte di giustizia Ue smonta il governo Meloni | Su Paesi sicuri devono poter valutare i giudici

La sentenza della Cgue ha stabilito che uno Stato membro pu√≤ definire la lista di Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti ma i giudici devono poter valutare la scelta, smontando nei fatti quanto sostenuto finora dal governo Meloni. I giudici si sono espressi anche sul concetto di Paese sicuro, precisando che pu√≤ essere ritenuto tale "solo se √® protetta tutta la sua popolazione" e non solo una parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giudici - migranti - governo - meloni

Rapine, tentati omicidi, stupri: il bel curriculum dei 14 migranti mandati in Albania e ‚Äúliberati‚ÄĚ dai giudici - ¬ęDa quando il governo ha deciso di aprire il Cpr di Gjader anche ai migranti gi√† destinatari in Italia di un provvedimento di espulsione sono giunte alcune sentenze, dal sapore ancora una volta ideologico, che fino ad oggi hanno avuto l‚Äôeffetto di rimettere a piede libero ben 14 soggetti pericolosi trattenuti nel centro in Albania in attesa di rimpatrio¬Ľ.

Dl Albania, scontro tra giudici: Roma sconfessa la Cassazione su trattenimento migranti a Gjader - Per la Corte di Appello la decisione della Corte ‚Äúnon prende in considerazione la direttiva europea sulle procedure d'asilo‚ÄĚ: cos√¨ rimanda in Italia un ghanese

Migranti in Germania, anche Merz contro i giudici: ‚ÄúRespingimenti illegittimi? Avanti lo stesso‚ÄĚ - Anche il governo tedesco dichiara guerra alla magistratura o meglio, al diritto d‚Äôasilo dell‚ÄôUnione europea.

√ą arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libert√† personal

Corte Ue: ‚ÄúGiudici devono poter valutare scelta dei Paesi sicuri‚ÄĚ - Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Riporta tg24.sky.it

Corte Ue all'Italia, i giudici devono poter esercitare un controllo sulla lista dei Paesi sicuri - "Uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri" un ... Scrive huffingtonpost.it