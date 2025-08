Migranti in Albania | la Corte UE boccia il governo italiano sulla designazione dei Paesi sicuri

Una sentenza che mette in discussione il protocollo Italia-Albania. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la designazione di un Paese terzo come "Paese di origine sicuro" è legittima solo se soggetta a un effettivo controllo giurisdizionale. La decisione è stata emessa in risposta a un ricorso relativo al protocollo siglato tra Italia e Albania, che prevede il trasferimento di migranti nei centri albanesi per l'esame delle domande di asilo. Il contesto: il caso dei migranti bengalesi. Nel caso specifico, due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare da autorità italiane, sono stati condotti nel Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR) a Gjader, in Albania.

