Migranti furia del governo dopo la sentenza Ue | Non è loro competenza L’Anm | Nessuno remava contro

A Palazzo Chigi sono andati su tutte le furie per la sconfessione da parte della Corte di giustizia Ue della linea del governo sui “Paesi sicuri” alla base del protocollo Italia-Albania sui rimpatri accelerati dei richiedenti asilo. La sentenza dei giudici del Lussemburgo demolisce l’impianto normativo e così il governo si dice “sorpreso” dalla decisione e va all’attacco: “Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche”. A brindare è invece l’ Associazione nazionale magistrati perché, spiega il presidente Cesare Parodi, il pronunciamento della Corte Ue dimostra che “nessuno ‘remava’ contro il governo” quando i tribunali non riconoscevano la legittimità dei fermi dei migranti ma “era stata proposta una interpretazione dai giudici italiani che oggi la Corte dice essere corretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

