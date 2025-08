Migranti Corte di giustizia Ue | stop ai rimpatri senza controllo giurisdizionale

In un verdetto destinato a riaccendere il dibattito sulle politiche migratorie europee, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i governi non possono designare unilateralmente Paesi terzi come “sicuri” senza garantire il diritto a un ricorso effettivo. La sentenza, pronunciata ieri nella Grande Camera di Lussemburgo dal presidente Koen Lenaerts, rappresenta una netta censura al protocollo Italia-Albania, che prevedeva il trasferimento dei migranti soccorsi in mare verso centri di trattenamento a Gjader e Shengjin, in attesa di una procedura accelerata per le richieste d’asilo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Migranti, Corte di giustizia Ue: stop ai rimpatri senza controllo giurisdizionale

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - Prosegue la visita del presidente degli Stati Uniti nei Paesi del Golfo: oggi è la volta degli Emirati Arabi

Trump contro la Corte Suprema: “Blocca espulsione dei migranti” - (Adnkronos) – Donald Trump contro la Corte Suprema, che secondo il presidente ostacola l'espulsione di immigrati illegali, compresi criminali.

La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798 - facendo ricorso a una norma applicata solo in tempo di guerra il governo Usa intendeva espellere decine di stranieri senza che questi potessero fare ricorso ai giudici

