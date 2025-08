Migranti | Appendino ' deterrenza? Centri Albania fallimento'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Ci avevano detto che i centri in Albania sarebbero stati un simbolo, un modello. Dovevano fermare le partenze? Non √® successo. Dovevano essere un deterrente contro gli sbarchi in Italia? Non √® successo. Dovevano accelerare i rimpatri fuori dal nostro territorio? Non √® successo". Cos√¨ sui social la deputata e vice presidente del M5S Chiara Appendino. "Dovevano essere il simbolo delle politiche migratorie del governo Meloni? Su questo, niente da dire: lo sono davvero. Per√≤ non sono un modello di efficienza, ma il simbolo di un fallimento clamoroso. Dopo anni di proclami su blocchi navali e "stop ai migranti", la realt√† √® un'altra: oltre 250. 🔗 Leggi su Iltempo.it

