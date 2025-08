Migranti altra tragedia | una vittima e tre dispersi durante un salvataggio della nave ONG Nadir

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della ResQship: recuperate 12 persone su 15 cadute in mare. Una persona è morta e tre risultano disperse durante un’operazione di salvataggio effettuata dalla barca a vela Nadir, appartenente all’organizzazione non governativa tedesca ResQship. La tragedia è avvenuta nel Mediterraneo centrale, durante il tentativo di soccorso a un’imbarcazione in difficoltĂ . Testimonianze drammatiche: 15 persone in acqua, solo 12 salvate. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti, 15 migranti erano caduti in mare prima dell’arrivo dei soccorritori. La Nadir è riuscita a recuperarne 12, mentre una persona è stata trovata senza vita e tre risultano ancora disperse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

