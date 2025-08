Migliaia di smartphone richiamati Ecco come scoprire se c' è anche il tuo

È scattato un maxi ritiro nei confronti di un particolare modello di smartphone. Tutti i possessori, infatti, sono stati invitati a restituirlo il prima possibile, effettuando un cambio di dispositivo. L'allarme, lanciato da una ben nota azienda tech a livello mondiale, è partito dopo che sono stati effettuati degli importanti controlli sui device. Dalle verifiche sono emersi seri problemi relativi alla durabilità degli stessi. A questa preoccupante notizia si aggiunge anche quella secondo cui sarebbero migliaia gli smartphone da restituire. Si tratta di telefoni con sistema operativo Android, quindi molto utilizzati dagli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migliaia di smartphone richiamati. Ecco come scoprire se c'è anche il tuo

