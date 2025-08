Migliaia di giovani da tutto il mondo per il Giubileo al Circo Massimo montati 200 confessionali | Siamo il futuro – Video

Sono migliaia i giovani da tutto il mondo che in queste ore si stanno recando al Circo Massimo di Roma per la giornata penitenziale del Giubileo dei Giovani. Bandiere di tanti Paesi, scambi di opinioni e tanti sorrisi. Ciò che emerge è la gioia dell’incontro. “Queste giornate sono state molto belle – dice Victor che proviene dal Paraguay -, domani aspettiamo Papa Leone alla veglia a Tor Vergata. È stato grandioso incontrare altri ragazzi da altre parti del mondo e condividere la stessa fede”. Chi ha già un bilancio positivo è un gruppo di giovani provenienti dal Perù, dalla diocesi di Huacho: “Sono giorni magnifici – affermano –, siamo superfelici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di giovani da tutto il mondo per il Giubileo, al Circo Massimo montati 200 confessionali: “Siamo il futuro” – Video

Migliaia di ragazzi da tutto il mondo in questi giorni si stanno ritrovando a Roma per il Giubileo dei Giovani. Per accoglierli è operativa un'organizzazione da record composta da sanitari, operatori, forze dell'ordine e militari e oltre 3mila volontari di protezione ci Vai su X

Migliaia di ragazzi e ragazze da tutto il mondo in questi giorni si stanno ritrovando a Roma per il Giubileo dei Giovani. Per accoglierli al meglio è operativa una macchina organizzativa da record composta da sanitari, operatori, forze dell'ordine e militari e oltre Vai su Facebook

