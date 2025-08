Doveva essere il giorno X. Oggi, primo agosto, sarebbero dovuti entrare in vigore i nuovi dazi del 15%, fra cui quelli sul farmaceutico, concordati con l’Unione europea, ma l’avvio delle misure è stato rimandato al 7 agosto per motivi tecnici. Lo hanno spiegato fonti dell’Amministrazione statunitense, sottolineando come il rinvio miri a concedere piĂą tempo per adeguarsi all’attuazione delle nuove regole commerciali. Intanto, nella notte, lettere ufficiali sono state inviate a 17 big farmaceutiche – Abbvie, Boehringer Ingelheim, BMS, Novartis, Gilead, Emd Serono, Pfizer, Novo Nordisk, Astrazeneca, Amgen, Genentech, Johnson & Johnson, Gsk, Merck, Regeneron, Sanofi e Eli Lilly – per chiedere un impegno vincolante a praticare negli Stati Uniti prezzi allineati a quelli delle “nazioni piĂą favorite” (most favoured nations), almeno per i pazienti coperti dal programma pubblico Medicaid. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Middlemen, prezzi e potere. Cosa c’è dietro la mossa Usa sui farmaci