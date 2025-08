Michele Noschese morto a Ibiza s' indaga per omicidio preterintenzionale di Dj Godzi | disposta nuova autopsia

Disposta una nuova autopsia sul dj Michele Noschese morto a Ibiza: la Procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale.

In questa notizia si parla di: michele - noschese - morto - ibiza

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso” - Ibiza – Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza in circostanze ancora da chiarire.

Ibiza, morto il dj napoletano Michele Noschese: aveva 35 anni - È morto a soli 35 anni Michele Noschese, noto nella scena musicale elettronica e techno con il nome d’arte Godzi.

Michele Noschese morto a Ibiza, la polizia sequestra la salma e indaga per omicidio; La procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio preterintenzionale per la morte a Ibiza del dj italiano Michele Noschese; Michele Noschese morto a Ibiza, s'indaga per omicidio preterintenzionale di Dj Godzi: disposta nuova autopsia.

La procura di Roma ha avviato un'indagine, al momento contro ignoti, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per il caso di Michele Noschese, il dj italiano morto due settimane fa a Ibiza, in Spagna.

Michele Noschese morto a Ibiza, la polizia sequestra la salma e indaga per omicidio - La procura di Roma che indaga sul decesso del 35enne napoletano, conosciuto anche come Dj Godzi, ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale