Michele Casarin confermato presidente dell' Accademia di Belle Arti di Venezia

Il Ministero dell’Università e della ricerca ha confermato Michele Casarin presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia anche per il triennio 20252028. Sotto la sua guida, dal 2022 l'istituzione ha avviato nuovi percorsi accademici, collaborazioni interdisciplinari e accordi strategici sul. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

