Michela Miti l’ex diva dimenticata | Boicottata in analisi e ora senza casa

Un quadro doloroso emerge dalle parole di Michela Miti, indimenticabile icona del cinema sexy degli anni Ottanta. In una recente intervista, l’attrice torna a raccontare con coraggio un capitolo oscuro della sua vita: pesanti avance sessuali e un sistematico boicottaggio da parte di un produttore che avrebbe condizionato la sua carriera. Oggi, finalmente, nomina il responsabile: Mario Cecchi Gori, figura influente dell’industria cinematografica italiana. “Mi ostacolò in numerosi provini, per moltissimi film”, afferma con voce ferita, aggiungendo che gli effetti di quelle pressioni la portarono a sottoporsi a terapie psicologiche per affrontare traumi profondi e duraturi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Michela Miti, l’ex diva dimenticata: “Boicottata, in analisi e ora senza casa”

In questa notizia si parla di: michela - miti - diva - dimenticata

Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti… - Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti, Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin… Oggi 12 giugno compiono gli anni: Luigi Lorini, ex calciatore; Mara Berni (Bernasconi), attrice; Eugenio de Zordo, ex bobbista; Egon Kuhebacher, linguista, storico, germanista; Carlo Fracanzani, politico; Mauro Gatti, ex calciatore, allenatore; Piero Gonfiantini, ex calciatore; Jerta Schir, ex sciatrice; Paolo Cimpiel, ex calciatore; Amedeo Fago, regista, sceneggiatore, scenografo; Oscar Dandrea, bobbista.