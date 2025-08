Michael Peña si unisce a Lily James nel cast di Subversion

Michael Peña ( End of Watch ) è stato scelto per un ruolo al fianco di Chris Hemsworth e Lily James in Subversion, il nuovo film d’azione ambientato in un sottomarino prodotto da Amazon MGM Studios. I dettagli sul ruolo che Peña interpreterà sono tenuti segreti. Il film segue un comandante navale un tempo promettente (Hemsworth) che viene ricattato da un’organizzazione simile a un cartello e costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque internazionali. Coinvolto in un gioco del gatto e del topo ad alto rischio, con un ufficiale della Guardia Costiera (James) alle calcagna, deve superare i blocchi stradali e affrontare pericolose minacce sia all’interno che all’esterno del sottomarino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it