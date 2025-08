«E ccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene». Così Benedetta Rossi, tra le food blogger piĂą amate d’Italia, ha scelto di raccontare pubblicamente il suo recente intervento chirurgico. Lunedì scorso, ha spiegato, si è sottoposta alla rimozione di un “brutto nodulo” alla tiroide, scoperto solo poche settimane prima. L’intervento è andato bene e Benedetta è giĂ a casa, circondata – come lei stessa ha scritto – dall’affetto della sua famiglia e dei tanti fan che la seguono ogni giorno. La notizia ha generato molta attenzione, non solo per l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti, ma anche per il tema di fondo: quanto conosciamo davvero la tiroide e l’importanza dei controlli per mantenerla in salute? Alimentazione e salute della tiroide: miti da sfatare e consigli utili X Leggi anche › Giornata mondiale della tiroide: serve appropriatezza diagnostica e terapeutica Tiroide, la ghiandola silenziosa che regola l’equilibrio del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo»