Mi ha chiamato Raoul Bova cosa fa sapere l’ex suocera Bernardini De Pace dopo lo scandalo

Non si spegne il clamore mediatico sul caso che ha travolto Raoul Bova. Dopo le rivelazioni sull’inchiesta per tentato ricatto ai suoi danni e le tensioni emerse con l’ex compagna Rocío Muñoz Morales, torna a parlare Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocata 77enne, tra i più noti nomi del diritto di famiglia in Italia, ha scelto di difendere l’attore romano, insieme al collega penalista David Lecci, sia per quanto riguarda l’indagine in corso sia nelle questioni relative all’affidamento delle figlie minori. “Raoul mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Mi aiuti?’”, racconta Bernardini De Pace in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova - bernardini - pace

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Una scelta inattesa e personale che riporta al centro della scena un legame del passato. Raoul Bova ha deciso di affidarsi all’ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace, per affrontare la delicata vicenda legata all’affidamento dei figli. La nota avvocata ha co Vai su Facebook

Il @sscnapoli è stato denunciato dal legale Bernardini de Pace di Raoul Bova al Garante della Privacy per violazione Gdpr, per utilizzo non autorizzato dell'audio di Bova. In arrivo pesante sanzione economica salvo aggravanti. https://pianetanapoli.it/ssc-napo Vai su X

Raoul Bova, chi sono i quattro figli: il grafico Alessandro Leon, il dj Francesco, il rifiuto del cognome, le piccole Luna e Alma e...; Bernardini de Pace: «Raoul mi ha chiamato e mi ha chiesto aiuto. Mai avuto niente contro di lui, ma con il cuore stavo con mia figlia»; Raoul Bova affida la difesa all’ex suocera Bernardini de Pace mentre Rocío lo accusa di altri tradimenti.

"Perché difenderò Raoul Bova". Parla l'avvocato Bernardini de Pace - L'avvocato ed ex suocere di Raoul Bova parla dei motivi che l'hanno spinta ad accettare l'incarico. Segnala msn.com

Raoul Bova sarà assistito dall'ex suocera Bernardini de Pace: "Mi ha chiesto aiuto" - L'attore romano ha deciso di contattare l'ex suocera, mentre Rocío Muñoz Morales si sarebbe rivolta al legale che sta assistendo Francesco Totti nel divorzio da Ilary Blasi Le indiscrezioni trapelate ... Si legge su gazzetta.it