Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme prima del tour Uno choc ma almeno ho capito quello che mi capitava sul palco | parla Justin Timberlake

Al termine del suo altalenante tour mondiale, Justin Timberlake ha rivelato di aver “dovuto affrontare alcuni problemi di salute”, perchĂ© gli era stata “ diagnosticata la malattia di Lyme ”. Il morbo è causato da un batterio (Borrelia burgdorferi) che infetta le zecche e, tramite la puntura di quest’ultime, viene trasmessa agli esseri umani e agli animali, causando febbre, mal di testa, affaticamento e, se non diagnosticata e trattata in tempo, può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso. L’annuncio dell’artista è arrivato tramite un oramai consueto post su Instagram: “Mentre questi due anni incredibili giungono al termine e guardo al futuro, ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa che venisse dal cuore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme prima del tour. Uno choc, ma almeno ho capito quello che mi capitava sul palco”: parla Justin Timberlake

In questa notizia si parla di: diagnosticata - stata - malattia - lyme

Billy Joel cancella tutti i concerti: gli è stata diagnosticata una patologia neurologica - Il cantautore statunitense Billy Joel sta cancellando le diciassette tappe del suo tour negli stadi del Nord America e dell’ Inghilterra, previsto per quest’anno; ha di recente ricevuto una diagnosi di idrocefalo normoteso, una patologia neurologica che lo costringerà a fermarsi.

Chi è Achille Polonara, giocatore di basket a cui è stata diagnosticata la leucemia mieloide - Notizia shock nel mondo della pallacanestro: Achille Polonara, ala della Virtus Bologna, ha la leucemia.

Emanuele Dotto racconta la sua malattia: «Mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla» - Per anni ha lavorato in Radio. Emanuele Dotto, per anni storica voce di Tutto il Calcio ha raccontato la sua malattia.

“Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme” In un lungo post social, Justin Timberlake ha rivelato di aver scoperto di essere affetto dalla malattia di Lyme proprio quando stava per iniziare il suo tour mondiale e di aver deciso, dopo una lunga riflessione, Vai su Facebook

#JustinTimberlake "Ho combattuto contro alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme che ho affrontato dietro le quinte del tour. Fermare il tour? Ho deciso che la gioia che esibirmi supera di gran lunga lo stress fisico" Vai su X

Justin Timberlake: Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme; “Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme prima del tour; Justin Timberlake e la malattia di Lyme: il racconto dell’artista.

Justin Timberlake ha la malattia di Lyme: “Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato” - È con un post Instagram realizzato per la fine del suo tour mondiale Forget Tomorrow che Justin Timberlake annuncia di essere malato. Riporta deejay.it

Justin Timberlake: «Ho la malattia di Lyme, quando l'ho scoperto ero scioccato» - Justin Timberlake, in un lungo post su Instagram, ha rivelato di soffrire della malattia di Lyme, descritta dall'artista come «inesorabilmente debilitante». Scrive msn.com