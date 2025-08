MFE sale al 33% di Prosiebensat e ottiene via libera all’aumento di capitale | rilancio fino a 14,1 euro per azione

Il gruppo di Pier Silvio Berlusconi accelera sul polo tv paneuropeo, intesa per il 2,75%, ricavi Prosiebensat in calo; apertura al dialogo da CEO e politica tedesca Passo dopo passo, MFE-MediaForEurope continua a consolidare la sua posizione nella tedesca Prosiebensat, sempre piĂą in difficolt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - MFE sale al 33% di Prosiebensat e ottiene via libera all’aumento di capitale: rilancio fino a 14,1 euro per azione

In questa notizia si parla di: prosiebensat - sale - ottiene - libera

MFE sale al 33% di Prosiebensat e ottiene via libera all’aumento di capitale: rilancio fino a 14,1 euro per azione.

Mediaset rilancia su ProsebienSat, ora il Biscione spera nel via libera di Berlino - Mfe migliora del 23% l’offerta in contanti e azioni Pier Silvio Berlusconi: “Progetto industriale, non vogliamo il 100%” ... Secondo repubblica.it