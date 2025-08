MFE rafforza il controllo su Prosiebensat1 e punta a un grande polo tv europeo

MFE-MediaForEurope sale ancora nel capitale di Prosiebensat.1  superando il 33% e avvicinandosi sempre di più alla cabina di regia dell’emittente tedesca. Un altro passo, piccolo nei numeri (0,38% acquistato fuori offerta), ma gigantesco nel messaggio: Pier Silvio Berlusconi non molla.  Anzi, rilancia. E a questo punto il messaggio è chiaro: il progetto di costruire un grande gruppo televisivo paneuropeo a guida italiana non è più solo un’idea ambiziosa. È una realtà che prende forma, giorno dopo giorno, azione dopo azione. La strategia di Cologno Monzese. La strategia di Cologno Monzese è definita: un’offerta migliorata, un corrispettivo misto – contanti più azioni – che arriva a superare gli 8 euro per titolo, battendo la proposta da 7 euro cash degli sfidanti cechi di PPF. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - MFE rafforza il controllo su Prosiebensat.1 e punta a un grande polo tv europeo

