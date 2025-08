Metro A ferma a Roma fra Termini e Ottaviano | circolazione bloccata bus sostitutivi

Servizio sospeso lungo la metro A a Roma, fra le fermate di Termini e Ottaviano che abitualmente servono il Vaticano. Attivate navette sostitutive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: metro - roma - termini - ottaviano

Erbacce alte mezzo metro, luci fulminate e scultura¬†quasi¬†rovinata: lo sfregio¬†del¬†Comune di¬†Roma¬†alla¬†memoria di Alcide De Gasperi - Come¬†disse giustamente¬† Roberto Gualtieri ¬†alla manifestazione¬†sull‚ÄôEuropa¬†dello scorso mese di marzo¬†che lui stesso aveva finanziato¬†con il comune di Roma¬†in piazza del¬†Popolo¬†¬ęl‚ÄôEuropa deve far rivivere lo spirito dei padri fondatori, che seppero darsi la mani dopo decenni di guerre sanguinose, e fare un salto avanti¬Ľ.

Finale Coppa Italia a Roma: strade chiuse e metro potenziata l'Olimpico. E i tifosi di Milan e Bologna non pagano - Mezzi pubblici gratuiti per chi ha un biglietto della partita. Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilit√† hanno dato il via alla seconda edizione del progetto ‚ÄúRoad to Zero‚ÄĚ, che sar√† realizzato in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in.

Metro C chiusa a Roma nel weekend: stop alla linea il 24 e 25 maggio per effettuare test tecnici - Stop completo su tutta la linea C nel weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio per i testi tecnici in vista della prossima apertura delle fermate di Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia.

Come visit us Monday through Sunday! VIA OTTAVIANO 111 (OTTAVIANO METRO) PIAZZA DELLA ROTONDA 66 (PANTHEON) VIA MARSALA 52/54 (TERMINI) VIA FRATTINA 2 (PIAZZA DI SPAGNA) Tel: 0620393998 >> 50% discount with Loyalty Vai su Facebook

Roma: muore un uomo in metro. Tratta metro A interrotta; Metro A, da luned√¨ riapre la tratta tra Termini e Battistini; METRO A, riaperta oggi la tratta Battistini ‚Äď Termini. Ottaviano e Spagna ancora chiuse..

Termini, arrestata tra i pellegrini borseggiatrice in fuga: deve scontare 26 anni di carcere - I carabinieri, intanto, arrestano 5 persone: tra loro una donna incinta al settimo mese ... Secondo msn.com

Roma, metro A ferma tra Ottaviano e Battistini: malore sul treno alla ... - Nella mattina di mercoledì 5 febbraio, poco prima della 10, una persona si è accasciata a terra sul treno, che è ... Da ilmessaggero.it