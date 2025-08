Meteo un sabato a rischio forti temporali Migliora domenica da lunedì caldo in aumento

Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa determinerà un netto aumento dell’instabilità sabato sull’Emilia Romagna, con piogge e temporali anche forti e con temperature in diminuzione. A fare il punto è l'esperto di www.3bmeteo.com Lorenzo Badellino: “Sono attesi fenomeni localmente intensi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Oroscopo di domani, sabato 21 giugno 2025 – Energie nuove, intuizioni forti e scelte da non rimandare - ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di sabato si apre con stimoli importanti per tutti i segni: c’è chi dovrà affrontare decisioni cruciali e chi potrà cogliere opportunità inattese.

Temperature ancora sopra la media. Sabato previsti temporali, anche forti - Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Piogge abbondanti e temporali forti: sabato da allerta meteo - Temporali e piogge abbondanti nell'intera giornata di sabato 26 luglio: l'allerta meteo gialla è stata diramata dalla protezione civile del Fvg nella giornata di oggi ed è valida per 24 ore a partire dalla mezzanotte.

Meteo Liguria, sabato con allerta gialla per temporali. Previsioni - E per sabato scatta l’allerta meteo gialla per temporali: sul Centro e sul Levante della ... Riporta ilsecoloxix.it

Meteo, in arrivo temporali anche forti e un sensibile calo termico. Allerta in Appennino - A Piacenza e Bologna previste massime di 25°C, a Parma e Ferrara 24°C, a Modena 23°C, a Ravenna 27°C, a Forlì e Cesena 29°C, a Rimini 28°C. Scrive modenatoday.it