Meteo | primo weekend di agosto con possibili piogge poi migliora

Mese di agosto, ultimo dell’estate, che inizia con correnti instabili che dall’Europa centro-orientale si fanno largo verso il Mediterraneo centrale. Prossime ore con condizioni meteo sempre più instabili al Nord Italia con piogge e temporali che interesseranno prima le Alpi ma poi anche le pianure. Tempo più asciutto al Centro-Sud salvo qualche fenomeno sui rilievi interni. Nel corso del weekend. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: primo weekend di agosto con possibili piogge, poi migliora

