Meteo in Liguria sabato con allerta gialla per temporali | Le previsioni

Aumenta l’instabilitĂ . GiĂ da oggi sono possibili precipitazioni. E per sabato scatta l’allerta meteo gialla per temporali: sul Centro e sul Levante della Liguria da mezzanotte alle 18, nel Ponente da mezzogiorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, sabato con allerta gialla per temporali | Le previsioni

