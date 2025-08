Meteo in Liguria allerta gialla per temporali Allagamenti a Genova | Le previsioni

Aumenta l’instabilitĂ . GiĂ da oggi sono possibili precipitazioni. E per sabato scatta l’allerta meteo gialla per temporali: sul Centro e sul Levante della Liguria da mezzanotte alle 18, nel Ponente da mezzogiorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali. Allagamenti a Genova | Le previsioni

In questa notizia si parla di: meteo - liguria - allerta - gialla

Meteo, Arpal prolunga fino a stasera l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria - Alla luce delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, Arpal ha prolungato lo stato di allerta gialla per temporali fino alle 21 sulla zona A e fino alle 23.

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana - Nuova settimana alle porte, ecco le previsioni degli esperti di 3bMeteo per i prossimi giorni a Genova e in tutta la Liguria, da lunedì 12 a venerdì 16 maggio 2025.

Meteo, martedì tornano le piogge in Liguria | Le previsioni - Il servizio meteo dell’Aeronautica: attese anche precipitazioni nevose sulle Alpi e tra Trentino e Veneto con quota neve superiore ai 2.

Domani allerta meteo gialla in Liguria https://buff.ly/9cEz250 Vai su X

Bollettino ALLERTA METEO Protezione Civile diramato il 21/07/2025 14:23. Allerta per Lunedì 21/07/2025: #AllertaGialla in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto Allerta per Martedì 22/07/2025: Non sono previsti fenomeni Vai su Facebook

Sabato di maltempo sulla Liguria, torna l’allerta meteo gialla; Meteo Liguria, sabato con allerta gialla per temporali. Previsioni; Allerta meteo in Liguria, pioggia e tempo instabile. Le previsioni.

Meteo Liguria, sabato con allerta gialla per temporali. Previsioni - E per sabato scatta l’allerta meteo gialla per temporali: sul Centro e sul Levante della ... Riporta ilsecoloxix.it

Meteo, forti temporali e grandine nel fine settimana: allerta gialla in varie Regioni. Quando torna l'afa e il caldo africano - Sabato 2 rovesci su gran parte del Nord con fenomeni che localmente saranno intensi e accompagnati da grandine tra ... leggo.it scrive