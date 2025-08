Meteo in arrivo temporali anche forti e un sensibile calo termico Allerta in Appennino

Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa determinerà un netto aumento dell'instabilità sabato sull'Emilia Romagna, con piogge e temporali anche forti e con temperature in diminuzione. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "Sono attesi fenomeni localmente intensi e accompagnati da.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Meteo, ecco dove non sarà più estate: temporali e forti piogge in arrivo nel weekend - Nord con numerose occasioni per acquazzoni e temperature fresche per il periodo: ecco cosa dobbiamo aspettarci ... Segnala msn.com

Meteo, in arrivo temporali anche forti e un sensibile calo termico. Allerta in Appennino - A Piacenza e Bologna previste massime di 25°C, a Parma e Ferrara 24°C, a Modena 23°C, a Ravenna 27°C, a Forlì e Cesena 29°C, a Rimini 28°C. Si legge su modenatoday.it