Meteo ecco dove non sarà più estate | temporali e forti piogge in arrivo nel weekend

Fino a poche settimane fa sembrava che l'anticiclone africano non se ne volesse più andare ma, già da alcuni giorni, il trend atmosferico è notevolmente cambiato con un clima gradevole su tutta Italia ma soprattutto con il Nord a fare i conti con instabilità quotidiana. Non andrà meglio neppure nel primo week-end dell'agosto 2025 con numerose occasioni per piogge, temporali e grandinate. Le regioni a rischio. "Una vasta saccatura, con il suo centro d'azione collocato nel sud della Scandinavia, sta alimentando un fronte di aria fredda destinato ad attraversare gran parte del nostro Paese con gli effetti maggiori proprio sabato 2 e domenica 3 agosto": lo ha spiegato Stefano Rossi, esperto de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meteo, ecco dove non sarà più estate: temporali e forti piogge in arrivo nel weekend

In questa notizia si parla di: piogge - temporali - meteo - ecco

In arrivo in Italia il Ciclone Mediterraneo: porterà piogge e temporali, ecco dove colpirà - Un’insolita ondata di maltempo si prepara a sconvolgere l’Italia a metà maggio 2025, con l’arrivo di un ciclone mediterraneo che porterà piogge intense, temporali e venti forti su gran parte della penisola.

Forti piogge e temporali in arrivo: diramata l'allerta arancione, ecco dove le scuole resteranno chiuse - Forte pioggia e temporali. La protezione civile regionale ha diramato, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, l'allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione in Sicilia: previste piogge intense e temporali - Maltempo in Sicilia il 15 maggio 2025: allerta arancione della Protezione Civile per forti piogge, temporali e mareggiate (Monrealelive.

Meteo: Weekend, arriva una perturbazione carica di Piogge e Temporali, ecco dove colpirà Vai su Facebook

#Meteo: #Weekend, arriva una perturbazione carica di #Piogge e #Temporali, ecco dove colpirà Vai su X

Meteo. Anticiclone in indebolimento, arrivano piogge e temporali nelle prossime ore. Ecco in quali regioni; Meteo, ecco dove non sarà più estate: temporali e forti piogge in arrivo nel weekend; Meteo: Weekend, in arrivo Temporali violenti e Grandine, ecco le zone più colpite.

Meteo, ecco dove non sarà più estate: temporali e forti piogge in arrivo nel weekend - Nord con numerose occasioni per acquazzoni e temperature fresche per il periodo: ecco cosa dobbiamo aspettarci ... Scrive msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 agosto: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per domani su 7 regioni. Riporta fanpage.it