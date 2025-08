Meteo agosto 2025 temperature in media e temporali Le previsioni in Italia

La prima settimana di agosto il clima dovrebbe essere abbastanza fresco e un po’ instabile, in gran parte per via di un'area depressionaria che andrà a posizionarsi sul Centro Europa come spiega IlMeteo.it. Sembrerebbe scongiurato, quindi il rischio di altre ondate di calore. Le temperature dovrebbero restare nella norma, oppure su valori leggermente sotto la media, per quasi tutta la prima decade di agosto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo agosto 2025, temperature in media e temporali. Le previsioni in Italia

In questa notizia si parla di: agosto - temperature - media - meteo

Meteo agosto 2025: che tempo farà ? Le previsioni aggiornate sulle temperature in Italia - Che tempo farà ad agosto? La domanda è sulla bocca di milioni di italiani in partenza per le ferie. Ecco le previsioni meteo aggiornate per il mese più caldo e vacanziero dell’anno: tra sorprese fresche, instabilità temporalesca e un ritorno graduale del sole, agosto si preannuncia decisamente più vario del previsto.

Meteo, le previsioni delle temperature di inizio agosto 2025 - Sarà un inizio di agosto decisamente distante da quanto vissuto fra la fine di giugno e le settimane di luglio.

Meteo agosto 2025: temporali e temperature al di sotto delle medie - Gli ultimi giorni di luglio ci regaleranno sole e tempo stabile, ma da venerdì 1 agosto arriva una nuova instabilitÃ

Si conferma una partenza del mese di agosto con temperature sotto la media. Maltempo da venerdì. Previsioni: https://www.meteolivevco.it/previsioni-del-tempo/?lat=45.9283201&lng=8.4324551&add=28883%20Gravellona%20Toce%20VB%2C%20Italia Vai su Facebook

Agosto esordisce con anticiclone zoppicante, precipitazioni frequenti e temperature inferiori alla media. Questa è la linea di tendenza mostrata dalle previsioni Ensemble a lungo termine mostrate dal centro di calcolo europeo (ECMWF). ? Vai su X

Meteo Agosto: ci sono grosse novità per le Vacanze degli italiani; Meteo agosto 2025, che cosa aspettarsi in Italia. Le previsioni; Che tempo farà ad agosto 2025: niente caldo estremo e possibili temporali, le previsioni meteo dell'Aeronautica.

Meteo agosto 2025, temperature in media e temporali. Le previsioni in Italia - Venerdì primo agosto, al Nord, nel pomeriggio le nuvole dovrebbero aumentare sia in montagna sia in Val Padana. Secondo tg24.sky.it

Che tempo farà ad agosto 2025: niente caldo estremo e possibili temporali, le previsioni meteo dell’Aeronautica - Dopo il brusco calo delle temperature dell'ultima settimana di luglio, il mese di agosto dovrebbe aprirsi con meteo stabile e soleggiato ma senza caldo ... Si legge su fanpage.it