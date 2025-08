Mercoledì – Stagione 2 | rivelati i titoli degli episodi della Parte 1

Netflix ha ufficialmente annunciato – nel corso dell’evento TUDUM – i titoli degli episodi della prima parte della seconda stagione di Mercoledì, che debutterà il 6 agosto 2025. Questa parte comprende quattro episodi, mentre altri quattro sono previsti per il 3 settembre 2025. La nuova stagione è attesa da tempo, dato che la prima è stata inizialmente pubblicata su Netflix tre anni fa, nel 2022 ( qui la nostra recensione ). Di seguito, ecco dunque i titoli degli episodi della Parte 1 della seconda stagione di Mercoledì. Proprio come nella prima stagione, ciascuno di questi titoli contiene la parola “woe” inserita in frasi più comuni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it