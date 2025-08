Mercoledì stagione 1 | tutto ciò che devi sapere prima della stagione 2

Con l’imminente arrivo della seconda stagione di Mercoledì su Netflix, si rende necessario un ripasso completo degli eventi principali che hanno caratterizzato la prima annata. Questo aggiornamento permette di riassumere i colpi di scena, i segreti svelati e i misteri ancora irrisolti, elementi che hanno contribuito al successo internazionale della serie. Inoltre, vengono analizzati gli indizi disseminati negli episodi che potrebbero anticipare gli sviluppi futuri, tra alleanze inaspettate e il destino incerto della protagonista. Un riepilogo dettagliato per prepararsi al meglio alla nuova avventura interpretata da Jenna Ortega. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mercoledì stagione 1: tutto ciò che devi sapere prima della stagione 2

L'appuntamento con Mercoledì 2 è tra 60 giorni, ma possiamo già vedere come comincia la stagione - I fan di Mercoledì 2 non stanno più nella pelle. Dopo un teaser a fine aprile, infatti, l'evento TUDUM 2025 svoltosi il 31 maggio a Los Angeles regala loro non un nuovo trailer, ma addirittura i primi 6 minuti delle nuova stagione, disponibili per tutti sul canale YouTube di Netflix.

