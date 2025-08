Mercoledì – Stagione 1 | cosa ricordare prima della stagione 2

In vista dell’arrivo della Stagione 2 di Mercoledì su Netflix, è il momento perfetto per rinfrescarsi la memoria su tutto ciò che è accaduto nella prima stagione. In questo articolo ripercorriamo i colpi di scena principali, i segreti svelati e i misteri rimasti in sospeso che hanno reso la serie un successo globale. Esamineremo anche gli indizi disseminati negli episodi che potrebbero anticipare gli sviluppi della nuova stagione, tra vecchi nemici, nuove alleanze e il destino ancora incerto della protagonista. Un recap completo, dunque, per prepararsi al meglio al ritorno della giovane Addams interpretata da Jenna Ortega. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: stagione - mercoledì - prima - cosa

Mercoledì stagione 3: novità e anticipazioni da non perdere - La serie Mercoledì, creata e diretta da Tim Burton, ha ottenuto un notevole successo su Netflix, portando alla conferma di un rinnovo per una terza stagione.

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! - Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! L’account Instagram ufficiale di Netflix ha appena condiviso in ritratto della famiglia Addams in attesa di Mercoledì  – Stagione 2.

L'appuntamento con Mercoledì 2 è tra 60 giorni, ma possiamo già vedere come comincia la stagione - I fan di Mercoledì 2 non stanno più nella pelle. Dopo un teaser a fine aprile, infatti, l'evento TUDUM 2025 svoltosi il 31 maggio a Los Angeles regala loro non un nuovo trailer, ma addirittura i primi 6 minuti delle nuova stagione, disponibili per tutti sul canale YouTube di Netflix.

L’attesa sta per finire! L’ultimo, appassionante capitolo di #Sissi sta arrivando… Martedì 5 e mercoledì 6 agosto. Preparatevi a vivere emozioni indimenticabili con la quarta stagione, in prima serata su Canale 5! #Sissi4 #Sisi #Sisi4 #RTL Vai su Facebook

“A volte capisci quanto siano importanti le cose solo quando stai per perderle” La stagione finale di #Sissi vi aspetta martedì 5 e mercoledì 6 agosto in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity! Vai su X

Jenna Ortega indossa la pelle di serpente: chi ha firmato l’abito trasparente per la prima di Mercoledì; Mercoledì: Gli eventi della prima stagione e cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda; Mercoledì sta per tornare: la prima parte della seconda stagione dal 6 agosto.