Mercoledì 6 agosto offerta del Cero e festeggiamenti di san Donato

Il 7 agosto si festeggia il Santo Patrono della cittĂ di Arezzo, San Donato. Rituali religiosi ed eventi tradizionali si susseguiranno come da tradizione fin dalla vigilia, mercoledì 6 agosto, con la cerimonia di Offerta del Cero in programma alle 21.15, tante iniziative collaterali organizzate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Carta del docente estesa ai precari al 31 agosto: come funziona? Attivata la piattaforma. QUESTION TIME con Miceli (Anief). LIVE Mercoledì 25 giugno alle 17:00 - Il decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, finalizzato all'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla preparazione dell'anno scolastico 2025/2026, ha introdotto significative modifiche alle condizioni di assegnazione della Carta del docente.

Mercoledì 6 agosto la prima amichevole contro l’Urbania. La società sarà ospite della Laurentina. Vigor, quaranta giorni di lavoro tra Senigallia e San Lorenzo in Campo - Quaranta giorni di lavoro per prepararsi al meglio in vista del campionato. In questo lungo lasso di tempo la Vigor svolgerà la sua preparazione atletica tra Senigallia e San Lorenzo in Campo.

Netflix, le migliori uscite di agosto 2025: Mercoledì 2 - Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di agosto 2025.

? Il Gremio dei Falegnami di Sassari ha un nuovo candeliere! Dopo l’incidente del 14 agosto 2024, quando il cero si spezzò durante la Faradda, il Gremio ha presentato il nuovo candeliere nel cortile di Palazzo Ducale il 24 luglio 2025. Caratteristiche del Vai su Facebook

