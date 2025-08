Mercedes prende fuoco in A14 a San Lazzaro | traffico rallentato in direzione Sud | FOTO

Momenti di tensione questa mattina lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, dove una Mercedes è andata a fuoco per cause legate con ogni probabilitĂ a un episodio di autocombustione. L’incendio è avvenuto intorno al chilometro 14, in direzione Sud verso il mare, nel tratto che attraversa il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: mercedes - fuoco - direzione - prende

Mille Miglia, Mercedes prende fuoco a Orvieto; interviene la Polstrada - Orvieto (Terni), 21 giugno 2025 – Ha preso fuoco mentre era nella piazza antistante al duomo di Orvieto una Mercedes proveniente dalla California impegnata nella 25esima edizione della Mille Miglia.

? Scontro fra due auto: uno dei mezzi prende fuoco Vai su Facebook

Auto esce di strada e prende fuoco, muore un uomo - Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio del 21 luglio in provincia... - PiacenzaSera Vai su X

Mercedes prende fuoco in A14 a San Lazzaro: traffico rallentato in direzione Sud | FOTO; Auto prende fuoco sulla SS16 bis all'altezza di Molfetta; Auto prende fuoco lungo l'autostrada A4: vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio.

Lodi, prende fuoco il rimorchio di un tir: code sull’autostrada A1 in ... - Lodi, prende fuoco il rimorchio di un tir: code sull’autostrada A1 in direzione Bologna Fiamme all’altezza di Pieve Fissiraga, il conducente è riuscito a fermarsi sulla corsia di emergenza e ... Come scrive ilgiorno.it

L’auto va a fuoco mentre è alla guida. Attimi di panico - Mentre è alla guida l’auto prende fuoco, momenti di panico a Castel di Lama. Scrive ilrestodelcarlino.it