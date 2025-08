Mercato Napoli un vecchio pallino per il centrocampo | l’idea di Manna

Gi√† seguito in passato, torna caldo un centrocampista di qualit√† e prospettiva: Manna studia il piano per regalarlo a Conte Dopo l‚Äôincredibile cavalcata che ha portato il quarto scudetto all‚Äôombra del Vesuvio nel maggio scorso, il Napoli √® ripartito con il chiaro obiettivo di riconfermarsi al vertice. E il calciomercato √® il vero mezzo per convincere i tifosi che sia in atto un ciclo vincente, a differenza di due anni fa. Tra i vari profili sondati dal DS Manna, √® tornato di moda un nome che era gi√† stato accostato agli azzurri. Kj√¶rgaard, il talento danese di nuovo nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli √® tornato sulle tracce di Maurits Kj√¶rgaard, centrocampista danese classe 2003 di propriet√† del Salisburgo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, un vecchio pallino per il centrocampo: l‚Äôidea¬†di¬†Manna

