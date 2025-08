Mercato Napoli colpo di scena | addio e cifra da urlo per De Laurentiis

Si prepara un colpo importante in uscita per il Napoli: cifre importanti per il presidente Aurelio De Laurentiis, le ultime. Il Napoli si prepara per chiudere il calciomercato andando a migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. I colpi arrivati fino a questo momento sono senza dubbio importanti e testimoniano anche quando il club abbia concretamente voluto dare fiducia all’allenatore, portando alla sua corte sia calciatori pronti (vedi De Bruyne) ma anche giovani promettenti come Noa Lang e Sam Beukema, ed ancora giovani che già hanno avuto impatto sulla Serie A, Marianucci su tutti. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Mercato Napoli, colpo di scena: addio e cifra da urlo per De Laurentiis

In questa notizia si parla di: napoli - colpo - laurentiis - mercato

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: c’è la data della firma - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle conferme su un colpo del Napoli. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Genoa, giocherà domenica sera allo Stadio Tardini contro il Parma.

Inseguito a lungo nel mercato di gennaio, ora il suo nome torna di moda per il Napoli! Gli azzurri preparano un nuovo assalto ad Adeyemi, il Napoli studia un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. Dopo che il colpo Ndoye è sfumato in direzione Nottingham Fores Vai su Facebook

De Bruyne al Napoli, De Laurentiis tenta il colpo di mercato: nuovo asse con Lukaku?; Mercato Napoli, il colpo è sempre più vicino: avanza la trattativa; De Laurentiis scatenato, prepara un maxi assegno per un doppio colpo: i dettagli.

Napoli, i tifosi: "De Laurentiis ha preso un calciatore più forte di Osimhen" - Il calciatore nigeriano lascia in via definitiva il Napoli del presidente De Laurentiis e approda al Galatasaray, compagine in ... Secondo msn.com

Napoli, De Maggio loda Manna: "Che colpo, ha anticipato Inter, Milan e Atalanta" - La società capitanata dal presidente e imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis ha chiuso già sei operazioni in entrata (De Bruyne, Marianucci, Noa Lang, ... Da msn.com