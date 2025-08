Mercato Juventus ecco quando si deciderà il futuro di quell’obiettivo | prossima settimana decisiva Le ultimissime e cosa filtra

Mercato Juventus, il futuro di quell’obiettivo è ancora tutto da decidere: le ultime novità sul portiere accostato ai bianconeri. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe presto prendere una direzione più chiara. Come riportato da Orazio Accomando su X, è previsto un nuovo incontro tra l’entourage del portiere italiano e la dirigenza del Paris Saint-Germain a metà della prossima settimana nella capitale francese. Un appuntamento cruciale, che servirà a fare il punto sulla volontà reciproca di proseguire il rapporto e valutare se ci sono margini concreti per arrivare al rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, ecco quando si deciderà il futuro di quell’obiettivo: prossima settimana decisiva. Le ultimissime e cosa filtra

O'Riley, chi è l'obiettivo Juve già corteggiato da Roma, Atalanta e Napoli - Il centrocampista danese può rappresentare un'idea per il post Douglas Luiz, Comolli ci pensa e sonda il Brighton