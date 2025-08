Mercato Juve l’affare è vicinissimo alla sua conclusione | con 20 milioni di euro quella società stringe la mano della Vecchia Signora! Cosa trapela e a che punto è l’operazione

Mercato Juve, il figlio d'arte è molto vicino a trasferirsi in Ligue 1: con 20 milioni di euro l'operazione è conclusa! Ecco chi è lascerà i bianconeri. L' Olympique Marsiglia è pronto a chiudere un altro colpo importante per il suo reparto offensivo, puntando fortissimo su Timothy Weah. Secondo quanto riportato da TMW, le trattative tra la Juventus e l' OM per il trasferimento del talentuoso esterno americano sembrano essere in fase decisamente avanzata: l'accordo potrebbe essere raggiunto a breve. Timothy Weah, classe 2000, dopo aver respinto una proposta concreta da parte del Nottingham Forest, ha scelto di concentrarsi sulla possibilità di tornare in Francia, dove l' Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, lo ha messo al centro del proprio progetto.

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società bianconera scalda i motori per l’estate! Avanzati 80 milioni per quel super attaccante.

Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: un club è pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Novità sul difensore del Feyenoord - di Redazione JuventusNews24 Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: cifre e dettagli sul possibile inserimento per il difensore slovacco.

Calciomercato Juve, è ancora Manchester United vs bianconeri! I Red Devils riaggiornano i contatti per quell’obiettivo: servono più di 50 milioni di euro! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, il Manchester United sfida ancora i bianconeri per quell’obiettivo: sarà necessario sborsare più di 50 milioni di euro!.

Ha chiesto la cessione, la Juve batte la Premier: 15 milioni per il nuovo Rabiot; Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire; 123 milioni per gli acquisti Juve: il piano geniale di Comolli sul mercato.

Mercato Juve, già 100 milioni spesi solo per i riscatti! Da Di Gregorio a Kalulu passando per Conceicao, quanto ha sborsato il club - Da Di Gregorio a Kalulu passando per Conceicao, quanto ha sborsato il club in queste settimane Il mercato Juve ha già messo sul piatto circa 10 ... Come scrive juventusnews24.com

Svolta Juventus: sette cessioni e tesoro da 130 milioni di euro - La nuova dirigenza della Juventus prepara un ricchissimo tesoretto sul mercato: le sette possibili cessioni di questa sessione estiva. calciomercato.it scrive