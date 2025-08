Mercato Juve che movimenti a centrocampo! Da O’Riley a Douglas Luiz | il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita

Mercato Juve, che movimenti a centrocampo per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. La situazione in casa Juventus resta fluida, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Come riferito da Fabrizio Romano, la priorità del momento resta lo sblocco in uscita di Douglas Luiz, profilo sul quale si concentrano i riflettori del mercato bianconero. Il centrocampista brasiliano classe 1998, arrivato dall’Aston Villa, potrebbe già salutare Torino. A oggi, le squadre più interessate a Douglas Luiz sono due club di Premier League: Nottingham Forest ed Everton. Entrambe hanno già manifestato il proprio gradimento per il centrocampista e sono pronte a muoversi concretamente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, che movimenti a centrocampo! Da O’Riley a Douglas Luiz: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita

In questa notizia si parla di: centrocampo - mercato - juve - movimenti

Thuram Juve, è già diventato un intoccabile! Sarà il perno del centrocampo del futuro: così cambiano i piani sul mercato. Importanti novità - di Redazione JuventusNews24 Thuram Juve, è già diventato un intoccabile per i bianconeri: la rivelazione sul futuro del centrocampista.

Mercato Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo! Quali giocatori sono in bilico? - di Redazione Mercato Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo! Quali giocatori sono in bilico? Le ultime da Tuttosport.

Mercato Inter, il sogno Nico Paz resta vivo! Nerazzurri alla finestra: è lui il grande obiettivo per il centrocampo - di Redazione Mercato Inter, il sogno Nico Paz resta vivo! Nerazzurri alla finestra: è lui il grande obiettivo per il centrocampo.

Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo X, mette in evidenza la delicata situazione della Juventus, con i suoi soliti movimenti sospetti di mercato: "La Juventus annuncia: "Stiamo facendo le solite plusvalenze farlocche ma per noi non lo sono". E dopo quelle di Ca Vai su Facebook

Calciomercato Juventus Nico Gonzalez nel mirino dell'Al Ahli, idea Kessie a centrocampo; Juve, aumenta il pressing per Antonio Silva; Calciomercato Serie A: il tabellone con acquisti e cessioni del mercato invernale 2024/25.

Mercato Juve, che movimenti a centrocampo! Da O’Riley a Douglas Luiz: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita - Mercato Juve, che movimenti a centrocampo per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club La situazione in casa Juventus resta fluida, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Da juventusnews24.com

Juventus, si pensa ad O’Riley per rinforzare il centrocampo, ma serve una cessione - La Juventus valuta diverse opzioni a centrocampo e per questo motivo Comolli ha sondato la pista che porta a Matt O’Riley ... Si legge su it.blastingnews.com