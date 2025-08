Mercato Juve c’è un bianconero che punta i piedi | il suo futuro sarà solo in quel club! Comolli e Scanavino valutano il da farsi Cosa trapela

Mercato Juve, la dirigenza è costretta a scontrarsi con la volontĂ del ragazzo! Vuole andare a tutti i costi in quel club: la situazione. Timothy Weah sta facendo di tutto per concretizzare il suo trasferimento al Marsiglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno della Juventus ha espresso chiaramente la sua volontĂ di trasferirsi in Francia, nonostante sia ancora legato contrattualmente al club bianconero. Weah, infatti, sta cercando di forzare la mano per convincere la dirigenza juventina ad accettare la sua cessione al Marsiglia, che da tempo ha mostrato interesse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, c’è un bianconero che punta i piedi: il suo futuro sarĂ solo in quel club! Comolli e Scanavino valutano il da farsi. Cosa trapela

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - di Redazione JuventusNews24 Guardalà , giornalista, ha espresso un futuro particolarmente distante dalla Juve per due prestiti e dei dubbi su questo calciatore.

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione: cosa sta succedendo e cosa potrebbe accadere nel futuro del Managing Director Revenue bianconero.

Il Milan, la Juve e quell'intreccio di mercato che può accendere il mercato Per quanto riguarda Vlahovic, secondo la Repubblica, con un'offerta da 18-20 milioni al club bianconero e una buonuscita destinata al centravanti serbo, l'affare potrebbe chiudersi

La cessione di #NicoGonzalez è diventata una priorità in casa della #Juventus. L'argentino è diventato un obiettivo di mercato dell'#AlAhli, pronto a versare una cifra vicina ai 30M€ nelle casse del club bianconero.

Juve, alta tensione: la linea dura di Comolli. Tutti gli scenari; Dalle cessioni di Vlahovic e Weah al caso Douglas Luiz: le parole di Comolli; Il Tottenham vuole soffiare Kolo Muani alla Juve: la proposta che può cambiare il mercato per Tudor.

Mercato Juve, non solo le entrate: il club bianconero pianifica queste tre grandi cessioni. La lista aggiornata dei possibili partenti - La lista aggiornata dei partenti nel corso di questa estate Il mercato Juve si prepara a una fase decisiva d ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, il mercato LIVE: tutte le trattative di giovedì 31 luglio - Tutte le trattative del mercato della Juventus di giovedì 31 luglio 2025. Secondo ilbianconero.com