Mercato Juve ancora distanza col Psg per Kolo Muani Irrompe la Premier

Torino, 1 agosto 2025 – Sicuramente Randal Kolo Muani vuole rimanere alla Juve e sicuramente Damien Comolli sta tenendo aperti i canali con il Psg per arrivare a dama, ma la situazione sull’asse Parigi-Torino resta molto ingarbugliata. Districarla non è affatto facile, a meno che la Juve non faccia un passo deciso verso la richiesta del Psg per una acquisizione definitiva o in prestito con obbligo di riscatto. Per ora, c’è ampia distanza tra i due club e forse si rende necessaria la cessione di Dusan Vlahovic per aumentare il margine di manovra a disposizione della Vecchia Signora. In uscita, invece, c’è Douglas Luiz che è corteggiato dalla Premier League, campionato dove si è espresso meglio rispetto alla deludente annata scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Juve, ancora distanza col Psg per Kolo Muani. Irrompe la Premier

