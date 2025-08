Mercato Inter U23, Agbonifo è un nuovo giocatore nerazzurro: il classe 2006 ex Verona saluta e si prepara alla nuova sfida in nerazzurro. La famiglia dell’ Inter U23 si arricchisce con un nuovo talento: da oggi, Richi Agbonifo è ufficialmente un giocatore nerazzurro. L’esterno classe 2006, proveniente dall’ Hellas Verona, ha dato il via alla sua nuova avventura il 1° agosto e lo ha fatto condividendo l’emozione del momento sui propri profili social. Un passo importante per la carriera del giovane talento, che ha scelto l’ Inter per proseguire il suo percorso di crescita, entrando a far parte di una realtà ambiziosa come quella della seconda squadra nerazzurra, pronta ad affrontare il suo primo campionato tra i professionisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter U23, Agbonifo pronto per la nuova esperienza: «Un giorno speciale per me e la mia famiglia»