Mercato Inter tutto su Lookman | nuovi contatti in arrivo per il piano B Leoni e le alternative rimangono in stand-by

Mercato Inter, trattativa Lookman ancora viva: Nkunku e Sancho sullo sfondo, Leoni legato all’esito dell’operazione. Il mercato Inter non ha intenzione di mollare la presa su Ademola Lookman, nonostante il secco rifiuto dell’ Atalanta all’ultima proposta ufficiale. Il club nerazzurro, infatti, tornerĂ a breve in contatto con gli agenti del giocatore per capire se esistano margini per riaprire il dialogo o se l’operazione vada definitivamente accantonata. La volontĂ del giocatore resta un fattore importante: Lookman ha manifestato gradimento per la destinazione e resta in attesa di sviluppi. Nel frattempo, l’Inter ha giĂ approfondito alcune alternative. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com