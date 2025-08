Mercato in uscita, Sgarbi va al Pescara. Ambrosino potrebbe raggiungerlo, oppure scegliere Cremonese o Bari.

Non solo Cajuste, il Napoli continua a lavorare per sfoltire la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione. In mattinata è arrivata la notizia della cessione di Lorenzo Sgarbi al Pescara in prestito secco senza opzioni (Sky Sport). Oggi pomeriggio giungono aggiornamenti in merito al futuro di Giuseppe Ambrosino. A riportarli è Tuttomercatoweb.com. Le ultime sul futuro di Ambrosino. Di seguito quanto si legge sul noto portale specializzato in calciomercato: “Nei giorni scorsi la Cremonese ha chiesto informazioni al Napoli per Giuseppe Ambrosino che, però, piace anche in Serie B. L’attaccante è stato messo nel mirino dal Bari – che condivide la proprietà con gli azzurri – e dal Pescara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

