Mercato auto nuova flessione | a luglio -5,1% Transizione elettrica lenta e stime 2025 al ribasso

Il mercato automobilistico italiano continua a navigare in acque agitate. Anche nel mese di luglio si registra una nuova flessione delle immatricolazioni: con 118.493 unitĂ vendute, il calo rispetto allo stesso mese del 2024 è del 5,1%. Una contrazione che si somma a un andamento negativo ormai consolidato: da gennaio a luglio, infatti, il mercato ha totalizzato 973.396 immatricolazioni, segnando un -3,8% sul 2024 e un preoccupante -21,3% rispetto al 2019, ovvero 263.000 veicoli in meno. Le difficoltĂ del secondo trimestre e l’ incertezza economica hanno spinto diversi operatori del settore tra cui UNRAE (l’associazione dei costruttori esteri operanti in Italia) a rivedere al ribasso le previsioni per l’intero 2025: l’associazione stima ora 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto, nuova flessione: a luglio -5,1%. Transizione elettrica lenta e stime 2025 al ribasso

Auto, immatricolazioni luglio -5,1% a 118.493, nei 7 mesi -3,7% - Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono diminuite del 5,11% a 118. Segnala askanews.it

Auto, mercato italiano in calo a luglio: -5,1%. Stellantis segna -12,1% e la cinese Byd supera Alfa Romeo - Stellantis perde quota (26%) mentre Byd vola nei veicoli a nuova energia e supera lo storico marchio italiano ... milanofinanza.it scrive