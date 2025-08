Merate, 1 agosto 2025 – Relazioni e consenso, la vera dote e il vero business dei mafiosi. Non i soldi, perché i mafiosi non discutono tanto nemmeno il prezzo. Il denaro è semmai il cavallo di troia per comprare “imprenditori malati di soldi” e chi si lascia corrompere ormai per poche migliaia di euro. “La mafia al Nord è entrata come un coltello nel burro e non ve ne siete nemmeno accorti. Avete continuato a farci affari e comprare la droga per il fine settimana ”. Parole precise, dure, come un diretto alla stomaco, quelle di Nicola Gratteri, 67 anni, in magistratura da quando ne aveva 25, attualmente procuratore della Repubblica di Napoli, la più grande d’Italia, uno dei magistrati più esposti contro gli ‘ndranghetisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, il siluro di Nicola Gratteri: “La mafia in Lombardia è entrata come il coltello nel burro”